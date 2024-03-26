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“ادفع الغرامة اللي عليك ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني عبر مديرية المرور العامة 2024 بالعراق
غرامات المرور العامة الرقم الالماني، أطلقت مديرية المرور العراقية خدمة إلكترونية تمكن المواطنين والمقيمين بالعراق من الإطلاع على قيمة الغرامات المستحقة، وسداد هذه الغرامات أون لاين، يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة العراقية على تيسير حصول الجمهور على الخدمات العامة وتوفير وقتهم وجهودهم، وفي هذا المقال نستعرض لكم طريقة الاستعلام والسداد.
غرامات المرور العامة الرقم الالماني عبر مديرية المرور العامة 2024 بالعراق
أصبح الآن من السهل على أي شخص بالعراق معرفة قيمة الغرامات المرورية عبر الانترنت، فقد أتاحت مديرية المرور العامة إمكانية الاستعلام عن الغرامة الكترونيًا عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة نوضحها لكم فيما يلي :
- الدخول الى بوابة اور الإلكترونية للخدمات الحكومية، ثم الانتقال الى خدمة غرامة، وللدخول الى الخدمة مباشرةً اضغط هنا.
- تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهاتف الشخصي ثم الضغط على “إرسال”.
- ستستقبل على هاتفك رسالة نصية للتحقق.
- قم بإدخال الكود المرسل في الخانة المخصصة ثم اضغط على “تأكيد”.
- إذا لم يكن لديك حساب على البوابة قم بإنشاء حساب جديد.
- سيتطلب إنشاء الحساب تسجيل بياناتك الشخصية ثم حفظها.
- بعد تسجيل الدخول سيتم نقلك تلقائيًا الى صفحة الخدمة.
- قم بإدخال رقم المركبة واضغط على “استعلام”.
- ستظهر أمامك المخالفات بالتواريخ وقيمة الغرامات.
- وسيكون متاح للمستخدم اختيار وسيلة لدفع الغرامة الكترونيًا.
ما هي طريقة تسديد غرامات المرور العامة الرقم الالماني الكترونيًا؟
بوابة اور الإلكترونية توفر طرق لسداد الغرامات المروية بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه الى إدارة المرور للسداد، وفيما يلي الطريقة بالخطوات :
- الدخول الى خدمة غرامة على بوابة اور الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- إدخال رقم الهاتف لتسجيل الدخول الى الحساب.
- الاستعلام عن الغرامة ثم تسجيل كافة المعلومات المطلوبة عن المركبة.
- بعد عرض قيمة الغرامة سيتم نقلك الى الصفحة الخاصة بخدمة السداد.
- قم باختيار أفضل طريقة تناسبك لتسديد مبلغ الغرامة.