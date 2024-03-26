“ادفع الغرامة اللي عليك ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني عبر مديرية المرور العامة 2024 بالعراق

غرامات المرور العامة الرقم الالماني عبر مديرية المرور العامة 2024 بالعراق

أصبح الآن من السهل على أي شخص بالعراق معرفة قيمة الغرامات المرورية عبر الانترنت، فقد أتاحت مديرية المرور العامة إمكانية الاستعلام عن الغرامة الكترونيًا عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة نوضحها لكم فيما يلي :

الدخول الى بوابة اور الإلكترونية للخدمات الحكومية، ثم الانتقال الى خدمة غرامة، وللدخول الى الخدمة مباشرةً اضغط هنا.

تسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهاتف الشخصي ثم الضغط على “إرسال”.

ستستقبل على هاتفك رسالة نصية للتحقق.

قم بإدخال الكود المرسل في الخانة المخصصة ثم اضغط على “تأكيد”.

إذا لم يكن لديك حساب على البوابة قم بإنشاء حساب جديد.

سيتطلب إنشاء الحساب تسجيل بياناتك الشخصية ثم حفظها.

بعد تسجيل الدخول سيتم نقلك تلقائيًا الى صفحة الخدمة.

قم بإدخال رقم المركبة واضغط على “استعلام”.

ستظهر أمامك المخالفات بالتواريخ وقيمة الغرامات.

وسيكون متاح للمستخدم اختيار وسيلة لدفع الغرامة الكترونيًا.

ما هي طريقة تسديد غرامات المرور العامة الرقم الالماني الكترونيًا؟

بوابة اور الإلكترونية توفر طرق لسداد الغرامات المروية بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه الى إدارة المرور للسداد، وفيما يلي الطريقة بالخطوات :