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“جددها وريح دماغك“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 anem.dz وشروط التجديد
تجديد منحة البطالة، لاستمرار الاستفادة من منحة البطالة على المستحقين المبادرة بتجديدها فور انتهاءها، ومنحة البطالة هي منحة أطلقتها الحكومة الجزائرية للعاطلين عن العمل لدعمهم ماديًا ومساعدتهم على توفير حاجاتهم الأساسية حتى إيجاد الوظيفة المناسبة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تجديد منحة البطالة وشروط استحقاق المنحة.
تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024
منجة البطالة يتم صرفها للمستحقين شهريًا لمدة معينة، يكون بعدها المستفيد مطالب بتجديد المنحة حتى لا يتم إيقافها وحرمانه من مبلغ الدعم، فإذا رأى المستفيد أنه لا زالت تنطبق عليه شروط استحقاق المنحة فيمكنه تجديد الطلب وتقديم المستندات المطلوبة وبالتالي سيستمر صرف المنحة له كل شهر كالمعتاد، وفيما يلي كيفية تجديد منحة البطالة بالخطوات :
- الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي للمستخدم عبر إدخال الاسم وكلمة المرور.
- اختيار خدمة “تجديد المنحة” ثم إجراء تحديث على البيانات المدونة أو تأكيدها.
- رفع الأوراق المطلوبة وهي بطاقة الهوية الوطنية والصورة الشخصية وشهادة الميلاد وغيرها.
- بعد استيفاء كافة المعلومات والوثائق اللازمة يقوم المستخدم بالضغط على “تجديد المنحة”.
شروط الحصول على منحة البطالة
لابد من توافر عدد من الشروط في المتقدم للحصول على منحة البطالة، وهذه الشروط وضعتها الحكومة من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفيما يلي الشروط المطلوبة :
- أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية ومقيم بالجزائر بشكل دائم.
- وأن يكون المتقدم مسجل في الوكالة الوطنية للتشغيل.
- أن يتراوح عمره ما بين 19 عامًا و 40 عامًا.
- ألا يكون عاملًا بأي مؤسسة عامة أو خاصة، أو لديه نشاط مهني مستمر.
- أن يكون من ذوي الدخل المحدود، وليس لديه أي أملاك خاصة ذات قيمة.