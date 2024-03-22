“جددها وريح دماغك“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 anem.dz وشروط التجديد

تجديد منحة البطالة، لاستمرار الاستفادة من منحة البطالة على المستحقين المبادرة بتجديدها فور انتهاءها، ومنحة البطالة هي منحة أطلقتها الحكومة الجزائرية للعاطلين عن العمل لدعمهم ماديًا ومساعدتهم على توفير حاجاتهم الأساسية حتى إيجاد الوظيفة المناسبة، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تجديد منحة البطالة وشروط استحقاق المنحة.

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024