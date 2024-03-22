“ميدو بيلعب بالكبريت“ تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات 2024

تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي

قناة وناسة تقدم العديد من البرامج المنوعة التي نجحت في جذب عدد كبير من الأطفال، حيث تعرض القناة عبر شاشتها أغاني جميلة ومميزة للولو صديقة الأطفال والتي أصبحت تتردد في أغلب البيوت العربية، بالإضافة الى برامج تعليم الحروف والأرقام للأطفال، وذلك دفع الكثير من الأسر الى تنزيل القناة لتعليم أبناءهم الصغار والترفيه عنهم في الوقت نفسه، والقناة يمكن مشاهدتها عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تردد قناة وناسة وإعدادات الضبط :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الجودة : SD

وفيما يلي تردد وناسة لضبطها على القمر عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

الجودة : HD

طريقة تثبيت قناة وناسة للأطفال

يمكنكم تنزيل قناة وناسة للأطفال على أجهزة الاستقبال لديكم بطريقة بسيطة وذلك عبر إدخال إعدادات ضبط التردد بشكل صحيح، وسنستعرض لكم في هذه الفقرة كيفية تثبيت القناة بالخطوات :