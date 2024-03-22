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“ميدو بيلعب بالكبريت“ تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات 2024
تردد قناة وناسة لولو، قناة وناسة من القنوات المحببة لدى ملايين الأطفال من كافة أنحاء الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي مميز، وقد تفاجئ الكثيرون باختفاء القناة من على جهاز الاستقبال نظرًا لتغير ترددات القنوات بشكل دوري، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة وناسة لولو على القمر الصناعي
قناة وناسة تقدم العديد من البرامج المنوعة التي نجحت في جذب عدد كبير من الأطفال، حيث تعرض القناة عبر شاشتها أغاني جميلة ومميزة للولو صديقة الأطفال والتي أصبحت تتردد في أغلب البيوت العربية، بالإضافة الى برامج تعليم الحروف والأرقام للأطفال، وذلك دفع الكثير من الأسر الى تنزيل القناة لتعليم أبناءهم الصغار والترفيه عنهم في الوقت نفسه، والقناة يمكن مشاهدتها عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وفيما يلي تردد قناة وناسة وإعدادات الضبط :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
- الجودة : SD
وفيما يلي تردد وناسة لضبطها على القمر عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
- الجودة : HD
طريقة تثبيت قناة وناسة للأطفال
يمكنكم تنزيل قناة وناسة للأطفال على أجهزة الاستقبال لديكم بطريقة بسيطة وذلك عبر إدخال إعدادات ضبط التردد بشكل صحيح، وسنستعرض لكم في هذه الفقرة كيفية تثبيت القناة بالخطوات :
- الضغط على زر القائمة أو menu من جهاز الريموت كنترول.
- اختيار البحث عن القنوات، وتحديد طريقة البحث اليدوي.
- إدخال التردد في الخانة المخصصة، ثم تحديد الاستقطاب، وكتابة معدل الترميز.
- الضغط على “بحث” ستستغرق عملية البحث عدة دقائق.
- ثم ستظهر مجموعة القنوات التي تعمل على هذا التردد، ومن بينها قناة وناسة.