سجلي الان..التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2024 الوكالة الوطنية للتشغيل

منحة المرأة الماكثة هي المنحة التي تقدمها الحكومة الجزائرية للسيدات اللاتي يعانين من البطالة ولا يعملن بأي عمل قد يدر لهن دخل يساعدهم في الإنفاق على أنفسهن وأسرهن، ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد رأى المسئولون ضرورة تقديم الدعم للمحتاجين، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التسجيل بالمنحة وشروط التقديم.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2024

في إطار حرص الحكومة بدولة الجزائر على دعم محدودي وضعيفي الدخل ليتمكنوا من عيش حياة كريمة لا يعانين فيها من عدم القدرة على توفير حاجاتهم الأساسية من مأكل وملبس وتعليم، أطلقت منحة المرأة الماكثة في البيت للنساء اللاتي ليس لهن عمل أو مصدر دخل، وهذه المنحة عبارة عن مبلغ 800 دينار يتم صرفه شهريًا للمستحقات، ووضعت الحكومة عدة ضوابط لاختيار من لهم أحقية الاستفادة من تلك المنحة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2024

للتيسير على المواطنين أتاحت وزارة التضامن إمكانية التسجيل بمنحة المرأة الماكثة في البيت عن طريق الانترنت، من خلال التقدم بالطلب على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل، وفيما يلي خطوات التسجيل بالمنحة :

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل عبر الضغط على هذا الرابط.

الضغط على “منحة البطالة” ثم تحديد منحة “المرأة الماكثة في البيت”.

ثم تقوم المتقدمة باختيار الولاية التابعة لها.

سيُطلب منها تعبئة نموذج الطلب واستيفاء كافة المعلومات المطلوبة.

ثم عليها رفع المستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

بعد الانتهاء عليها الضغط على “تسجيل”.

شروط منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2024

وضعت الحكومة عدد من الشروط المطلوب للتسجيل بمنحة البطالة وقد اعلنت عن هذه الشروط عبر الجريدة الرسمية، وهذه الشروط هي :