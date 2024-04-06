وزارة التموين تُحدد سعر السكر والزيت في التموين لشهر إبريل 2024+موعد صرف المستحقات التموينية قبل العيد

سعر السكر والزيت في التموين في إبريل، يعتبر سعر السكر والزيت في التموين في إبريل من أكثر المواضيع جدلا بين المواطنين في الشهور القليلة الماضية حيث ارتفع سعر السكر والزيت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مما أدى إلى ارتفاع شكاوى المواطنين بشكل كبير لذلك يترقب المواطنين معرفة سعر السكر والزيت في المنافذ التموينية في شهر مايو المقبل.

سعر السكر والزيت في التموين في إبريل

ارتفعت معدلات البحث في الفترة الأخيرة لمعرفة سعر السكر والزيت في التموين في إبريل، ويعتبر السكر والزيت من السلع الغذائية المهمة في كافة بيوت الأسر المصرية، ويزداد الحديث مؤخرا عن أسعار هذه السلع بسبب ما شهدته من ارتفاع كبير في الآونة الأخيرة ومن المتوقع أن يكون سعر 800 مللي من الزيت حوالي سبعون جنيها تقريبا، أما بخصوص سعر كيلو السكر في التموين فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق عن توحيد سعر كيلو السكر في المنافذ التموينية ليصل إلى 27 جنيه تقريبا، ويضاف كيلو سكر لكل بطاقة تموينية تتضمن من فرد إلى ثلاثة أفراد بينما يضاف 2 كيلو سكر على كل بطاقة تموينية يستفيد منها أكثر من أربعة أفراد.

جهود الحكومة في ضبط سعر السكر

شهد سعر السكر في الشهور الماضية ارتفاعا كبير في الأسواق والمحلات التجارية حيث وصل سعر كيلو السكر في بعض المناطق إلى 70 جنيها تقريبا الأمر الذي زاد من شكاوى المواطنين ومطالبة الحكومة بتنفيذ إجراءات تعمل على ضبط أسعار السكر في الأسواق، حيث عملت الحكومة على مد فترة حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية كما وحدت سعر كيلو السكر في الأسواق والمنافذ التموينية وشددت الرقابة على المجمعات الاستهلاكية لمنع أي احتكار للسلع أو تغيير في الأسعار ويتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة في حالة مخالفة القوانين.