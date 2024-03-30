“موقع المصرية للاتصالات”رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر مارس 2024

الاستعلام عن فاتورة الارضي، تزامنًا مع اقتراب منتصف شهر ديسمبر وهو الموعد المحدد من أجل الإعلان عن قيمة الفاتورة الخاصة باستهلاك الهاتف الأرضي خلال شهر ديسمبر يسعى الكثير إلى سداد هذه الفاتورة من أجل تجنب انقطاع الحرارة أو تحويل الهاتف إلى نظام الاستقبال لذلك سوف نتحدث من خلال هذا الموضوع عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الارضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

دائمًا ما تعزز الحكومة المصرية التحول الرقمي لعدد كبير من الخدمات التي يحتاج إليها وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وتوفير الراحة لهم ومن الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها للمواطنين هي الاستعلام إلكترونيًا عن القيمة الخاصة بالهاتف الأرضي وذلك من خلال الرابط الرسمي للموقع الذي يتبع إلى الشركة المصرية المسؤولة عن الاتصالات في مصر والقيام بعدد من الخطوات الهامة والبسيطة والتي هي عبارة عن.

الدخول على الموقع الرسمي الذي أنشئ من أجل شركة الاتصالات المصرية.

إدخال الكود الخاص بالمحافظة التي ينتمي إليها صاحب الهاتف الذي يرغب في الاستعلام عن قيمة الفاتورة التي تتعلق باستهلاك الهاتف الأرضي.

تسجيل رقم الهاتف الذي يتم الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به.

الضغط على التبويب الخاص بإظهار فواتير الهاتف.

الاستعلام عن فاتورة الأرضي من خلال التليفون

تم إتاحة خدمة معرفة الفاتورة الخاصة بالهاتف الأرضي من خلال الرقم الخاص بالخط الساخن الذي أنشأته شركة الاتصالات القومية من أجل الاستعلام عن الخدمات التي تتعلق بالهاتف الأرضي وذلك من خلال تسجيل اسم صاحب الهاتف ورقمه القومى والرقم هو 19777.

وبذلك يكون قد تم ذكر الطرق التي يتم استخدامها في معرفة قيمة الفاتورة التي توضح استهلاك الهاتف الأرضي من أجل القيام بسدادها وتجنب انقطاع الحرارة أو انقطاع الإنترنت.