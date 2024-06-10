بسرعة يلا مستني ايه؟ رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024

يبحث الكثير من الأشخاص في ذلك الوقت الجاري على مواقع التواصل عن منحة العمالة الغير منتظمة، والتي تصل قيمتها الآن 1000 جنيه في جميع محافظات مصر وذلك منذ أن أكد فخامه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق اعانه الخاص للعمالة الغير منتظمة لمواجهه صعوبة الحياه في ظل ارتفاع الأسعار.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

صرحت وزارة القوى العاملة أنه يمكن أن تستعلم عن المنحة برقم التليفون على رقم 142 للاستعلام عن المنح أو أن تتصل على الرقم 19468 الذي صرحت به الوزارة للاستعلام، كما أنه يمكن أن تستعلم عن تلك المنحة باتباع الخطوات التالية:

أولًا: الانتقال إلى الموقع الخاص لوزارة القوى العاملة والتسجيل من خلاله، من هنا.

ثانيا: عمل حساب لتدوين البيانات على الموقع الخاص.

ثالثا: النقر على تسجيل العمالة الغير منتظمة.

رابعا: في عدم توفير هذه البيانات للشخص المتقدم فعليه بإعادة تسجيل البيانات مره أخرى.

المستندات المطلوبة للتسجيل في العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة الغير منتظمة تكون من ضمن المنح المقدمة من جانب وزارة القوى العاملة لكل الأشخاص أصحاب الدخل المحدود، وتجدر الإشارة بأن تلك المنحة تمنح لمن تتوفر بهم الشروط المحددة من جانب الوزارة، كذلك أن هناك أشخاص يريدون التقديم عليها، ولكن لا بد من أن ننوه أن هناك مستندات لازمة للتقديم، منها ما يلي: